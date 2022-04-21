Wimbledon'da Rusya krizi

Tenisin dev organizasyonu Wimbledon'dan Rusya ve Belarus için yaptırım kararı çıktı. Turnuvanın organizatörleri, Rus ve Belaruslu sporcuların bu yılki turnuvaya katılamayacaklarını duyurdu.



Bu gelişme Rusya cephesinde tepkiyle karşılandı. Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada "Bir kez daha sporcuları siyasi önyargıların, siyasi entrikaların rehinelerine dönüştürüyorlar. Bu kabul edilemez. Rus sporcular dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığına göre, onların çıkarılmalarından kendileri zarar görecektir" dedi.



Wimbledon bu kararla, Rus ve Belaruslu sporcuları bireysel olarak sınırlayan ilk tenis organizasyonu olacak.



İstanbul'da devam etmekte olan TEB BNP Paribas Tennis Championship'te ise Rus sporcular raket sallıyor. Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Kudermetova da bu isimler arasında.





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