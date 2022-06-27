Wimbledon'da Ons Jabeur, ikinci tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, ikinci tura yükseldi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvası, ilk gün sabah seansı maçlarıyla başlarken, yoğun yağış nedeniyle birçok karşılaşma ertelemeli olarak oynanıyor.



Sona eren müsabakalarda, tek kadınlarda Jabeur, dünya 125 numarası İsveçli Mirjam Bjorklund'u 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura kaldı.



28 numaralı seribaşı ABD'li Alison Riske-Amritraj, İsviçreli Ylena In-Albon'u 2-0, 29 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina ise Macar Anna Bondar'ı 2-1'le geçerek tur atlayan isimler oldu.



Tek erkeklerde ise 23 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe, İtalyan Andrea Vavassori'yi 6-4'lük setlerle, 30 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ise İspanyol Fernando Verdasco'yu 6-1, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi.





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