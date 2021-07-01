Wimbledon'da favoriler yoluna devam etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Daniil Medvedev, Roger Federer, Matteo Berrettini, tek kadınlarda da Ashleigh Barty ve Barbora Krejcikova üçüncü tura yükseldi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında 4. gün maçları oynandı.



Dünya 2 numarası Rus raket Medvedev, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) mağlup etti.



Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, Fransız Richard Gasquet'yi 7-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.



Turnuvanın 7 numaralı seribaşı İtalyan Berrettini, Hollandalı Botic Van De Zandschulp'u 3-0'lık skorla (6-3, 6-4, 7-6) geçti.



Üçüncü turda Medvedev ile Hırvat Marin Cilic, Federer ile Büyük Britanyalı Cameron Norrie ve Berrettini ile Sloven Aljaz Bedene eşleşti.



Kadınlarda Barty yoluna devam etti



Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, Rus Anna Blinkova'yı 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek tur atladı.



Fransa Açık şampiyonu 14 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Alman Andrea Petkovic karşısında 7-5, 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 galip geldi.



Üçüncü turda Barty ile Çek Katerina Siniakova eşleşirken, Krejcikova'nın rakibi Letonyalı Anastasija Sevastova oldu.



Djokovic ve Sabalenka korta çıkacak



Turnuvanın 5. gününde yarın (2 Temmuz) üçüncü tur maçları başlayacak.



Beş Wimbledon şampiyonluğu bulunan tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ABD'li Denis Kudla ile karşılaşacak.



Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise Kolombiyalı Maria Camila Osorio Serrano ile mücadele edecek.



