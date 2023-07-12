Wimbledon'da dünya 1 numarası yoluna devam etti

Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev yarı finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Wimbledon'da dünya 1 numarası yoluna devam etti
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12 Temmuz 2023 20:46
Son güncelleme 12 Temmuz 2023 20:48
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ve dünya 3 numarası Daniil Medvedev yarı finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 10. gününde tek erkekler çeyrek final maçları tamamlandı.

ABD Açık'ta 2021 şampiyonu Rus tenisçi Medvedev, dünya 43 numarası Christopher Eubanks ile karşılaştı. İki saat 58 dakika süren maçta ABD'li rakibini 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Medvedev, yarı finale yükseldi.

Günün diğer maçında ise geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, 2 saat 21 dakika sonunda 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'yi 7-6, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-0 yendi ve yarı finalde Medvedev'in rakibi oldu.

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