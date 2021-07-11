Wimbledon'da dev final: Djokovic - Berretini

Teni sezonunun üçüncü grand-slam'i olan Wimbledon'da tek erkekler finali bugün oynanacak. Novak Djokovic ile Matteo Berrettini'nin karşılaşacağı final TSİ 16.00'da başlayacak.



Modern tenis dünyasının en iyi üç ismi olan Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer arasında geçen büyük çekişmede Sırp raket Grand Slam zaferlerini eşitlemek istiyor.



34 yaşındaki Djokovic, daha önce 5 kez kazandığı Wimbledon'ı 6. kez kazanırsa Nadal ve Federer'in 20'şer kez kazandığı Grand Slam zaferlerine ortak olacak.



Pazar günü Berrettini ile oynayacağı finali kazanması durumunda Novak Djokovic, sezonun 3. Grand Slam şampiyonluğunu yaşayacak.



WIMBLEDON FİNALİNDE İLK KEZ BİR İTALYAN



Wimbledon'da adını finale yazdıran ilk İtalyan sporcu olma unvanını elde eden Berrettini ayrıca, grand slam turnuvalarında 45 yıl aradan sonra final bileti alan ilk İtalyan erkek sporcu oldu. En son 1976 Fransa Açık'ta Adriano Panatta final oynamış ve ABD'li Harold Solomon'u 3-1 mağlup etmişti



