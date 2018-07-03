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Wilshere'da 'imza parası' pazarlığı

4 milyon euro garanti ücret teklifiyle Wilshere'i ikna eden Fenerbahçe Yönetimi, diğer pürüzleri gidermek için büyük çaba harcıyor.

Kaynak: Takvim
Wilshere'da 'imza parası' pazarlığı
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03 Temmuz 2018 04:45
Orta alanda yaşanan sıkıntıyı çözecek olan Jack Wilshere'in transferi için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edilmiş durumda... Geçen hafta İstanbul'a getirdiği İngiliz yıldızın Türkiye'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, pürüzleri gidermeye çalışıyor.

Yıllık 4 milyon Euro garanti ücret teklifiyle Wilshere'i ikna eden Fenerbahçe, menajerlik ücreti ve imza parasıyla ilgili sorun yaşıyor. Yönetim, İngiliz yıldızın menajeriyle pazarlıkları sürdürüyor.

MAKSİMUM 4 MİLYON EURO
İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Wilshere'in istediği imza parası 6 milyon Euro... Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacağını genç yıldıza bildirdiği ifade ediliyor.

BASKILAR GİDEREK BÜYÜYOR
Ayrıca Wilshere'e Türkiye'ye gitmemesi için yapılan baskıların da büyüdüğü belirtiliyor. İngiliz Milli Takımı'nın hocası Gareth Southgate'in de Wilshere'e "İngiltere'de kal" dediği belirtiliyor.



GEÇTİĞİMİZ SEZON 38 MAÇ OYNADI
Geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada forma giyen Wilshere bu maçların 29'un da ilk 11'de yer aldı. İngiliz futbolcu ağları 2 kez sarstı. Wilshere 6 sezondan beri Arsenal forması giyiyordu.

SON PÜRÜZLER GİDERİLECEK
Wilshere'nin yıllık ücretinde anlaşma sağlayan Fenerbahçe imza parası ve menajer payındaki pürüzleri giderince bu transfer neticelenecek.

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