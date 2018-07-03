Wilshere'da 'imza parası' pazarlığı

Orta alanda yaşanan sıkıntıyı çözecek olan Jack Wilshere'in transferi için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edilmiş durumda... Geçen hafta İstanbul'a getirdiği İngiliz yıldızın Türkiye'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, pürüzleri gidermeye çalışıyor.Yıllık 4 milyon Euro garanti ücret teklifiyle Wilshere'i ikna eden Fenerbahçe, menajerlik ücreti ve imza parasıyla ilgili sorun yaşıyor. Yönetim, İngiliz yıldızın menajeriyle pazarlıkları sürdürüyor.İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Wilshere'in istediği imza parası 6 milyon Euro... Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacağını genç yıldıza bildirdiği ifade ediliyor.Ayrıca Wilshere'e Türkiye'ye gitmemesi için yapılan baskıların da büyüdüğü belirtiliyor. İngiliz Milli Takımı'nın hocası Gareth Southgate'in de Wilshere'e "İngiltere'de kal" dediği belirtiliyor.Geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada forma giyen Wilshere bu maçların 29'un da ilk 11'de yer aldı. İngiliz futbolcu ağları 2 kez sarstı. Wilshere 6 sezondan beri Arsenal forması giyiyordu.Wilshere'nin yıllık ücretinde anlaşma sağlayan Fenerbahçe imza parası ve menajer payındaki pürüzleri giderince bu transfer neticelenecek.