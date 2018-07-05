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Wilshere'da fark 2 milyon euro

Bonservisi elinde olan İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere, sözleşme için Fenerbahçe'den fazladan 4 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe ise rakamı 1.5-2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

Kaynak: Sabah
Wilshere'da fark 2 milyon euro
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05 Temmuz 2018 04:17
Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Jack Wilshere transferinde önünde tek bir engel kaldı.

Dış transferdeki ilk büyük bombasını Jack Wilshere ile patlamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya 5 yıllık mukavele karşılığında sezon başına 3 milyon 250 bin Euro önerdi.

Taraflar garanti ücret konusunda anlaşırken, tek sorunun imza parasında yaşandığı öğrenildi. Arsenal'le olan sözleşmesini yenilemeyen İngiliz orta sahanın sözleşme imzalamak için ekstradan 4 milyon Euro istediği, yönetimin ise bu rakamı 1.5-2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalıştığı öğrenildi.

Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, yıldız oyuncuya West Ham'ın da kanca attığı bildirildi. İngiliz basını, West Ham United'ın menajeri Pellegrini'nin, Wilshere ile görüştüğünü duyurdu

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