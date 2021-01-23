Wilshere: 'Mesut'a son yılında şans verilmedi'

Arsenal'de Mesut Özil'le takım arkadaşlığı yapmış olan Jack Wilshere, oyuncunun ayrılığı ve Fenerbahçe transferi üzerine açıklamalarda bulundu.



Wilshere, Mesut Özil'e son yılında yeterli şans verilmediğini iddia etti.



"MESUT ADINA MUTLUYUM"



Kariyerini Bournemouth'ta sürdüren Wilshere açıklamasında; "Arsenal'de geçirdiğim süre boyunca Mesut'la arkadaştım. Saha içinde ve dışında iyi anlaşıyorduk. Onunla konuşmadım ama son dönemde ona yeterince şans verilmedi. Bazen kötü maçlar oynanabilir ama hiç şans verilmemesi çok kötü. Umuyorum başarısını Türkiye'de sürdürür. Onun adına çok mutluyum." dedi.



Orta saha oyuncusu sözlerinin devamında; "Tek bildiğim onunla oynamaktan keyif aldığım. Kariyerimde birlikte oynadığım en iyi oyunculardan biri." dedi.



