Wilma Murto altın madalya uzandı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın kadınlar sırıkla atlama branşında Fin sporcu Wilma Murto, altın madalya elde etti.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar sırıkla atlamada madalyalar sahibini buldu.
Wilma Murto, 4,80 metrelik atlayışıyla rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı boynuna taktı.
Sloven atlet Tina Sutej, 4,75 metreyle gümüş, Çek Amalie Svabikova ise 4,70'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar sırıkla atlamada madalyalar sahibini buldu.
Wilma Murto, 4,80 metrelik atlayışıyla rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı boynuna taktı.
Sloven atlet Tina Sutej, 4,75 metreyle gümüş, Çek Amalie Svabikova ise 4,70'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
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