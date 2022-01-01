Willy Sagnol: "Hayal kırıklığı yaşamadık"

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, İspanya'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Willy Sagnol: 'Hayal kırıklığı yaşamadık'
Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, İspanya'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Willy Sagnol yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğramadık ama tabii ki kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu gayet normal." dedi.

Turnuvada iyi iş çıkardıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Eminim birkaç gün içinde ne yaptığımızın farkına varacağız ve mutluluk çok çabuk geri gelecek." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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