Willy Caballero: ''Arjantin olarak başımız dik ayrılıyoruz...''

Arjantin'in turnuva boyunca eleştirilen kalecisi Willy Caballero, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası performansıyla eleştirileren Arjantin'in tecrübeli kalecisi Willy Caballero, turnuvadan ayrılmalarının ardından konuştu.

Chelsea forması giyen tecrübeli kaleci, ''Tüm takım olarak son saniyeye kadar her şeyimizi verdik. Başımız dik ayrılıyoruz.'' sözlerini kullandı.

36 yaşındaki kaleci, özellikle Hırvatistan maçındaki hatasıyla eleştirileri üzerine toplamıştı.

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17:00
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Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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