Willy Caballero: ''Arjantin olarak başımız dik ayrılıyoruz...''

Dünya Kupası performansıyla eleştirileren Arjantin'in tecrübeli kalecisi Willy Caballero, turnuvadan ayrılmalarının ardından konuştu.



Chelsea forması giyen tecrübeli kaleci, ''Tüm takım olarak son saniyeye kadar her şeyimizi verdik. Başımız dik ayrılıyoruz.'' sözlerini kullandı.



36 yaşındaki kaleci, özellikle Hırvatistan maçındaki hatasıyla eleştirileri üzerine toplamıştı.



