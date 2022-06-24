Williiam Carvalho'da ibre Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe'de ön libero arayışları devam ediyor. Teknik direktörlistesinin ilk sırasındakiiçin görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.Sarı-lacivertlilerin ısrarla istediği 30 yaşındaki futbolcu içinkadar düştü. İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, bu rakamıbandına çekmeye çalışıyor.Sarı-lacivertli ekip,konusunda anlaştığı Carvalho'nunüzerindeki maaş talebini ise yüksek buluyor.Bu rakamıarasına indirmek isteyen yönetim, toplam maaş bütçesinde sıkıntı yaşamak istemiyor.Geçen sezon Real Betis formasıyla 33 lig maçına çıkan Carvalho, 2 kez fileleri sarstı 3 de gol pası verdi.Öte yandan Fenerbahçe'nin bu mevkideki oyuncusu Luiz Gustavo'nın yıllık 4 milyon euroluk maaşı sıkıntı yaratıyor. Brezilyalı oyuncuya başka bir kulübe gitmek istemesi halinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi.Sarı lacivertliler, bu durumda Gustavo'nun maaşının bir kısmını da ödeyebilir.