Williiam Carvalho'da ibre Fenerbahçe'ye döndü

Transfer çalışmaları doğrultusunda uzun süredir teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla istediği William Carvalho için Fenerbahçe'nin aşama kaydettiği ifade edildi.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Williiam Carvalho'da ibre Fenerbahçe'ye döndü
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24 Haziran 2022 11:16
Fenerbahçe'de ön libero arayışları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesinin ilk sırasındaki William Carvalho için görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.



Sarı-lacivertlilerin ısrarla istediği 30 yaşındaki futbolcu için Real Betis, 5 milyon euroya kadar düştü. İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, bu rakamı 3-4 milyon euro bandına çekmeye çalışıyor.

Sarı-lacivertli ekip, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı Carvalho'nun yıllık 3 milyon euronun üzerindeki maaş talebini ise yüksek buluyor.

Bu rakamı 2.5-3 milyon euro arasına indirmek isteyen yönetim, toplam maaş bütçesinde sıkıntı yaşamak istemiyor.

Geçen sezon Real Betis formasıyla 33 lig maçına çıkan Carvalho, 2 kez fileleri sarstı 3 de gol pası verdi.

Luiz Gustavo'ya gitmek isterse kolaylık sağlanacak

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu mevkideki oyuncusu Luiz Gustavo'nın yıllık 4 milyon euroluk maaşı sıkıntı yaratıyor. Brezilyalı oyuncuya başka bir kulübe gitmek istemesi halinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi.

Sarı lacivertliler, bu durumda Gustavo'nun maaşının bir kısmını da ödeyebilir.



 
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