Willie Green, resmi olarak Pelicans'ın yeni koçu oldu!

New Orleans Pelicans, Willie Green'i başantrenör pozisyonunda işe aldığını resmi olarak duyurdu.



Takım tarihindeki sekizinci baş antrenör olan Green, son iki sezonda Phoenix Suns'ta Monty Williams'ın kadrosunda asistan koçluk yapıyordu.



Phoenix, Green'in görev süresinde 2021 playofflarında savunma reytinginde üçüncü sırada yer almıştı.



Eski şutör guard, "New Orleans gibi özel bir yerde bu fırsatı elde etmek bir lütuf ve onur. Kendimle ailemi yerel topluluğa dahil ederek çalışmayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.



39 yaşındaki Green, Pelicans'ın 31-41 derecesiyle tamamladığı sezon sonrası görevden aldığı Stan Van Gundy'nin yerini alıyor olacak.



