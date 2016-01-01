Willie Green, Pelicans koçluğuna "güçlü" bir aday!

Phoenix Suns yardımcı koçu Willie Green'in New Orleans Pelicans'ın başantrenörlük işi için güçlü bir aday olarak ortaya çıktığı bildirildi.



2019-20 sezonunun başlangıcından bu yana Suns'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan 12 yıllık NBA veteranı, bu playofflarda savunma reytinginde üçüncü sırada yer alan Phoenix ekibinin savunmasının mimarı olarak biliniyor.



Green, Phoenix'teki zamanından önce, 2016-2019 yılları arasında çalıştığı Golden State Warriors koçluk ekibinin bir üyesi olarak, arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı.



Hayal kırıklığı olan 31-41 dereceli bir sezonun ardından Pelicans, bir yıl çalıştıktan sonra koç Stan Van Gundy ile yollarını ayırmıştı.



39 yaşındaki Green, işe alınması durumunda NBA'deki üçüncü en genç başantrenör olacak.



