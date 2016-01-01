Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Willie Green, Pelicans koçluğuna "güçlü" bir aday!

Phoenix Suns yardımcı koçu Willie Green'in New Orleans Pelicans'ın başantrenörlük işi için güçlü bir aday olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yardımcı koçu Willie Green'in New Orleans Pelicans'ın başantrenörlük işi için güçlü bir aday olarak ortaya çıktığı bildirildi.

2019-20 sezonunun başlangıcından bu yana Suns'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan 12 yıllık NBA veteranı, bu playofflarda savunma reytinginde üçüncü sırada yer alan Phoenix ekibinin savunmasının mimarı olarak biliniyor.

Green, Phoenix'teki zamanından önce, 2016-2019 yılları arasında çalıştığı Golden State Warriors koçluk ekibinin bir üyesi olarak, arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı.

Hayal kırıklığı olan 31-41 dereceli bir sezonun ardından Pelicans, bir yıl çalıştıktan sonra koç Stan Van Gundy ile yollarını ayırmıştı.

39 yaşındaki Green, işe alınması durumunda NBA'deki üçüncü en genç başantrenör olacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal