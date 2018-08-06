Willian'dan Barcelona transferi için flaş açıklama!

'deki geleceği merakla beklenen Brezilyalı futbolcu'nın ilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.ESPN'e konuşan Willian, Barcelona'dan teklif geldiğini doğrularken ''Ben Chelsea'nin futbolcusuyum. Kulüpte kalmak istediğimi açıkça belirtmek istiyorum. Barcelona'nın bana teklifi oldu ama geleceğim bu kulüpte.'' sözlerini kullandı.Yeni teknik direktör Maurizio Sarri hakkında da konuşan Willian, ''Sarri, güzel futbol oynatmak isteyen birisi. Manchester City'nin oyun tarzına çok benziyor. City, Guardiola önderliğinde bu oyuna alıştı ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Biz Sarri ile yeni başladık. Bizim için çok önemli.'' dedi.