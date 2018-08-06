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Willian'dan Barcelona transferi için flaş açıklama!

Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willian, Barcelona'nın ilgisi hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Willian'dan Barcelona transferi için flaş açıklama!
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06 Ağustos 2018 15:47
Chelsea'deki geleceği merakla beklenen Brezilyalı futbolcu Willian, Barcelona'nın ilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.

''TEKLİF VAR AMA KALMAK İSTİYORUM''

ESPN'e konuşan Willian, Barcelona'dan teklif geldiğini doğrularken ''Ben Chelsea'nin futbolcusuyum. Kulüpte kalmak istediğimi açıkça belirtmek istiyorum. Barcelona'nın bana teklifi oldu ama geleceğim bu kulüpte.'' sözlerini kullandı.

''SARRI'NİN OYUNU CITY'E BENZİYOR''

Yeni teknik direktör Maurizio Sarri hakkında da konuşan Willian, ''Sarri, güzel futbol oynatmak isteyen birisi. Manchester City'nin oyun tarzına çok benziyor. City, Guardiola önderliğinde bu oyuna alıştı ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Biz Sarri ile yeni başladık. Bizim için çok önemli.'' dedi.

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