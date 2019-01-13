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Willian'dan Barcelona iddialarına yanıt

Chelsea'nin yıldızı Willian, Newcastle United maçının ardından Barcelona iddialarına açıklık etirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Willian'dan Barcelona iddialarına yanıt
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13 Ocak 2019 00:51
Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Willian, ligde oynadıkları Newcastle United maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın Chelsea'ye 55 milyon euro ve Malcom'u önerdiği Willian, transfer iddialarını yalanladı.

Brezilyalı yıldız maç sonunda Barcelona iddialarının sorulması üzerine ''Geleceğim burada, Chelsea'de. Konuşulanlar beni ilgilendirmiyor. Gazetelere de bakmıyorum'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Chelsea formasıyla 31 resmi maçta oynayan Willian'ın kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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