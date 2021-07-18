Willian Jose, Beşiktaş'a yaklaşıyor

Golcü arayışında şimdiye kadar birçok isimle resmi temas kuran Beşiktaş'ın, İspanya'da Real Sociedad forması giyen Willian Jose'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın İstanbul'a gelen menajeriyle yapılan görüşmenin olumlu sonuçlandığı aktarıldı.Willian Jose'nin menajeriyle el sıkışan siyah-beyazlılar, Real Sociedad'a resmi teklifte bulundu. Kartal'ın golcü oyuncu için İspanyol kulübüne zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralama önerisi sunduğu belirlendi. Real Sociedad, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Willian Jose için yapılan teklifi kabul ederse transferin önünde engel kalmayacak. Beşiktaş'ın yaptığı teklifteki satın alma opsiyonunun 5-6 milyon euro düzeyinde olduğu da ileri sürüldü.Real Sociedad, Willian Jose'yi 2016'da Uruguay ekibi Maldona'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. La Liga'da daha önce Las Palmas ve Real Zaragoza'da top koşturan Brezilyalı futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'un formasına giymişti. Premier Lig'de 17 maça çıkan tecrübeli forvet sezonu 1 gol, 1 asistle kapattı.Real Sociedad'da toplam 170 maça çıkan Willian Jose 62 gol, 15 asistlik performans sergiledi