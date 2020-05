Chelsea ile szlemesi sezon sonunda sona erecek olan Willian ezeli rakiplerine gidebileceini syledi.Gerekletirdii Youtube rportajnda konuan Willian Chelsea'de sembol bir isim olduunu bildiini belirterek, "Burada taraftarlar arasnda ok seviliyorum. Ben de ayn ekilde onlara kar byk sevgi besliyorum. Eer Chelsea'den sorunsuz ayrlrsam ezeli bir rakibe gidebilirim" ifadelerini kulland.Gidecei kulbn bir Londra kulb olup olmama ihtimalini de deerlendiren Willian, "Londra'da mutluyum. Bu cevabn bilmediim bir soru. Ya Londra'da baka bir kulbe gideceim veya ngiltere'den ayrlacam syleyebilirim" szlerini sarf etti.Eski hocas Jose Mourinho'nun kulb Tottenham'dan teklif alp almadna ilikin sorulara ise Brezilyal, "Hayr, onunla ok iyi ilikilerim olmasna ramen bir teklif almadm. O altm en iyi ko ve ayn zamanda iyi bir arkadam. Benim her zaman potansiyelime gvendi ve oynatmt" cevabn verdi.Willian devam eden sezonda 37 maa kp 7 gol 6 asist retmesine ramen kulb Chelsea'nin kendisine yeni szleme teklif etmemesine isyan etmi ve ayrlk mesajn vermiti.