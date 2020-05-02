Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Willian ezeli rakiplerine gidebileceğini söyledi.Gerçekleştirdiği Youtube röportajında konuşan Willian Chelsea'de sembol bir isim olduğunu bildiğini belirterek, "Burada taraftarlar arasında çok seviliyorum. Ben de aynı şekilde onlara karşı büyük sevgi besliyorum. Eğer Chelsea'den sorunsuz ayrılırsam ezeli bir rakibe gidebilirim" ifadelerini kullandı.Gideceği kulübün bir Londra kulübü olup olmama ihtimalini de değerlendiren Willian, "Londra'da mutluyum. Bu cevabını bilmediğim bir soru. Ya Londra'da başka bir kulübe gideceğim veya İngiltere'den ayrılacağımı söyleyebilirim" sözlerini sarf etti.Eski hocası Jose Mourinho'nun kulübü Tottenham'dan teklif alıp almadığına ilişkin sorulara ise Brezilyalı, "Hayır, onunla çok iyi ilişkilerim olmasına rağmen bir teklif almadım. O çalıştığım en iyi koç ve aynı zamanda iyi bir arkadaşım. Benim her zaman potansiyelime güvendi ve oynatmıştı" cevabını verdi.Willian devam eden sezonda 37 maça çıkıp 7 gol 6 asist üretmesine rağmen kulübü Chelsea'nin kendisine yeni sözleşme teklif etmemesine isyan etmiş ve ayrılık mesajını vermişti.