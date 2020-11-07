Willian: 'Başarı için hep motiveyim'

Chelsea'de uzun dönem forma giydikten sonra sözleşmesi yenilenmeyen ve yeni sezon için bir diğer Londra ekibi Arsenal'in yolunu tutan Willian, yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Brezilyalı oyuncu açıklamasında, Arsenal'le bir Premier Lig şampiyonluğu kazanabileceğini belirtti.



"LİG ŞAMPİYONLUĞU OLABİLİR"



Willian açıklamasında; "Ligde şampiyon olabiliriz. Belki bu sene değil ama bir dahaki sezon da olabilir. Başarı için motive oldum" dedi.



32 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, Güney Londra ekibi Chelsea ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.



