Willian Arao'yu hırs bastı; Forma bekliyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalmıştı. Willian Arao, sonraki 4 resmi maçta da sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Jorge Jesus, öğrencisi için, "Kas yorgunluğu var. Bu kadar yoğun takvimde bu tarz şeyler normal" demişti. 29 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı.



İdmanları sıkıntısız bir şekilde tamamlayan Arao, oynayacak duruma geldi. Sambacı bir an önce formasına kavuşmak istiyor ve Başakşehir maçında hocasından görev bekliyor.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Willian Arao, bu maçlara 2 asist kaydetmeyi başardı.





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