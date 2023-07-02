İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya eski kulübü Corinthians talip oldu.
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Sao Paulo ekibi, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna göz koydu.
LUXEMBURGO ÇOK İSTİYOR
Haberde; teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun Arao'yu çok istediğine vurgu yapıldı. Sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde sambacının satışına onay verecek.
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Sao Paulo ekibi, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna göz koydu.
LUXEMBURGO ÇOK İSTİYOR
Haberde; teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun Arao'yu çok istediğine vurgu yapıldı. Sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde sambacının satışına onay verecek.