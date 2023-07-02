Willian Arao'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'nun peşine eski kulübü Corinthians düştü.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Willian Arao'ya sürpriz talip!
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02 Temmuz 2023 13:47
İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya eski kulübü Corinthians talip oldu.

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Sao Paulo ekibi, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna göz koydu.

LUXEMBURGO ÇOK İSTİYOR

Haberde; teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun Arao'yu çok istediğine vurgu yapıldı. Sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde sambacının satışına onay verecek.  

 
 

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