Willian Arao'ya 5 milyon euroluk teklif

transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeyönetiminde sürdürülen sezon öncesi kampında gelecek ve takımdan ayrılacak futbolcular netlik kazanıyor.arayışı halinde olan Kanarya, o bölgeye takviye yapacak.Gündemine birçok ismi alan sarı-lacivertlilerdetakımdan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı orta sahanın yüksek maaş maliyetinden kurtulmak isteyen Fenerbahçe için transfer listesinde birçok aday var. Fenerbahçe'nin,veyüksek maliyetleri nedeniyle Jorge Jesus'un eski öğrencisiyöneldiği öne sürüldü.Sarı- lacivertlilerinteklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde; oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakması halinde, yönetimin kırmızı-siyahlılarla temaslarını hızlandıracağı ifade edildi.29 yaşındaki dinamonun sözleşmesi 31 Aralık 2023'te bitiyor. Halen devam eden sezonda orta saha oyuncusu 28 maçta forma giydi. Willian Arao takımına 5 gol, 2 asist katkısı sağladı.