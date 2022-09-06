Willian Arao kendini buldu

Flamengo'dan gelen Willian Arao, ilk maçlarında beklenilen oyununu sergileyememişti. Başarılı oyuncu, Kayserispor maçındaki performansıyla alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Willian Arao kendini buldu
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06 Eylül 2022 14:14
Flamengo'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı yıldız Willian Arao, ilk maçlarında beklenilen oyununu sergileyememişti. Başarılı oyuncu, Kayserispor mücadelesindeki performansıyla göz kamaştırdı.

29 yaşındaki futbolcu 3 şut pası verdi. Yüzde 93'lük pas isabetiyle oynadı. 1 top kaptı. 1 ikili mücadele kazandı. 5 pas arası yaptı. Takımın savunma gücünü artırdı. 

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