Willian Arao, İrfan Can Kahveci ve Valenci'ya tepki! Jorge Jesus sinirlendi!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynadığı çeyrek final maçında Willian Arao, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'ya tepki gösterdi. Teknik Direktör Jorge Jesus ise bu duruma sinirlendi.Maça yedek başlayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Willian Arao, 68. dakikada oyuna girerken ıslıklandı.Kısa bir süre önce ESPN'e Jorge Jesus ile ilgili konuşan Willian Arao, " Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum. Onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum. Bu takıma uygun bir oyun tarzı var. Agresif, bu yüzden milli takımın başına geçerse kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum. " ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli taraftarlar, Willian Arao'ya bu sözleri nedeniyle oyuna girerken tepki gösterdi. Taraftarlar, Arao'yu topla buluştuğu anlarda da protesto etti.Öte yandan Willian Arao gibi oyuna 68. dakikada giren İrfan Can Kahveci de taraftarların protesto gösterdiği isimlerden biri oldu.Sarı-lacivertli taraftarlar maç boyunca Serdar Dursun'a yoğun destek verdi. Ayrıca oyuna sonradan giren Arda Güler de destek alan bir başka isim oldu.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Willian Arao ve İrfan Can Kahveci'nin ıslıklanmasının ardından sinirlendi. Tribünlere dönerek kollarını açan Jorge Jesus "Neden bunu yapıyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi.Ayrıca Fenerbahçe tribünleri, karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkan Enner Valencia'ya da tepki gösterdi. Valencia kenara gelirken ıslıklanınca, Jorge Jesus bir kez daha duruma müdahale etti.Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın şans bulan Arda Güler, taraftarların alkışı ve tezahüratları arasında oyuna dahil oldu.Jorge Jesus, maç sonunda İrfan Can Kahveci'yi tutarak tribünlerin alkışlamasını istedi.Ayrıca Portekizli teknik adam, maç sonu taraftarlardan takıma alkış istedi.