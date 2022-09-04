Willian Arao'dan ilk asist

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Willian Arao ilk asistini yaptı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Willian Arao'dan ilk asist
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04 Eylül 2022 11:39
Fenerbahçe'nin defansif orta sahası Willian Arao, şimdiden skora katkı yapmaya da başladı.

Joao Pedro'nun attığı maçın açılış golünde, pozisyonu hazırlayan isim Arao'ydu.

ALKIŞ ALDI

Brezilyalı ön libero, Kayserispor karşısında hem savunma hem de hücumdaki etkisiyle alkış aldı. 

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