Willian Arao'dan ilk asist
Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Willian Arao ilk asistini yaptı.
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04 Eylül 2022 11:39
Fenerbahçe
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