Willian Arao'dan Beşiktaş mesajı

Fenerbahçe'de Willian Arao, Alanyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Brezilyalı orta saha, "Almış olduğumuz sonuçtan dolayı çok mutluyum. Göstermiş olduğumuz azimden dolayı çok mutluyum. Taraftarlarla beraber bu galibiyeti hak ettik. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Antrenmanlarla birlikte çok daha iyi seviyelere ulaşmaya çalışacağız." dedi.



Arao, "Biz Brezilyalılar için 200. bağımsızlık yıldönümü gerçekten çok önemli bir gün. Fenerbahçe'nin hatırlaması bizi mutlu etti. Stadyumda bunu görünce mutlu olduk, gülümsedik. Daha çok mutlu olduğumuz şey galip gelmekti." ifadelerini kullandı.



Milli aranın ardından oynayacakları Beşiktaş derbisine de değinen 30 yaşındaki oyuncu, "Her derbinin önemi büyüktür. Heyecanlı hissediyorum şimdiden. Büyük bir maç olacak. Çok iyi bir maç çıkararak kazanmak istiyoruz." diye konuştu.





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