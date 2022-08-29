Willian Arao: 'Bunu istemeden yaptık!'

Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Willian Arao, Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetle ilgili konuşan Willian Arao, "Zor bir maç oldu. Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlara da girdik ama net üretemedik." dedi.



Willian Arao "Dersler çıkartıp önümüzdeki maçlara bakmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.





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