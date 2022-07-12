Willian Arao, adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, orta saha transferi için Willian Arao'da geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki bir numaralı ismi olan 30 yaşındaki futbolcu için Brezilya'dan bir haber gündeme geldi.Globo'da yer alan haberde; Willian Arao'nun, Flamengo ile sözleşmesini feshetmek için Gavea'ya gittiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, kısa süre içerisinde İstanbul'a seyahat etmesinin beklendiği ve Fenerbahçe için sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.Fenerbahçe'nin, Willian Arao transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.