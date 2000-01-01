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Williamson: "Formdayım, sezona hazırım"

New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, sezona devam etmek için gereken formda olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, sezona devam etmek için gereken formda olduğunu söyledi.

Zion, TNT'den Ernie Johnson'a şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, şimdi hazırım. Formda kalıyorum, kendim üzerinde çalışıyorum ve sadece hazır kalıyorum. Ne zaman 'Tamam, devam edelim.' diyeceklerini bilmiyorsunuz. Takım arkadaşlarıma bakıp 'Üzgünüm çocuklar, hazır değilim' demek istemiyorum. Bu yüzden takım arkadaşlarım için hazır kalıyorum."

Williamson evinde bir basketbol potası olduğunu ve Pelicans oyuncularının Zoom üzerinden takım antrenmanlarına katıldığını açıkladı.

Zion, sezon askıya alındığında, ritmini yeni yeni bulduğunu da ekledi:

"Bu çok kötü, bir NBA maçında oynamadan üç, dört ayım geçtikten sonra geri dönmüştüm. Tam ritme girdiğimi hissettiğim anda, bu oldu. Bu açıdan berbat. Ama bence bu bir iyi bir şey, çünkü dizim ve genel olarak vücudum üzerinde çalışmak için ekstra zaman sağlıyor."


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