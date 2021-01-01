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Williamson ailesi, Zion'ı "başka bir takımda görmek istiyor"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın aile üyelerinin kendisini "başka bir takımda görmek istedikleri" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın aile üyelerinin kendisini "başka bir takımda görmek istedikleri" iddia edildi.

The Athletic'teki bir rapora göre, Zion'ın bazı aile üyelerinin kendisini Pelicans'da görmek istemediği söylendi. Pelicans, Williamson'ın NBA'deki ilk iki sezonunda da playoffları kaçırmıştı ve ekip, üç yıl içinde üçüncü başantrenörünü işe alıyor olacak.

Ligin dört bir yanından kaynakların, Pelicans'ı "bir işlev bozukluğu yığını" olarak işaret gösterdiği bildirildi.

Williamson'ın ailesinin, Pelicans'la ilgili üstü kapalı mutsuzluğunu dile getirdiği, eski koç Stan Van Gundy'nin bir koç olarak çok katı ve talepkar olduğunu düşündüğü, organizasyonun ise Zion gibi bir yıldız için yeterli standartlara uymadığını hissettiği söylenegeldi.

Williamson'ın ayrıca J.J. Redick'i takas etme kararından da rahatsız olduğu belirtildi.


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