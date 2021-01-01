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Williams, yıllar içinde oyununu ne biçimde geliştirdi?

LA Clippers guardı Lou Williams, oyun stili ve yıllar içinde oyununu nasıl geliştirdiği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers guardı Lou Williams, oyun stili ve yıllar içinde oyununu nasıl geliştirdiği hakkında konuştu.

Williams, kendisine nasıl savunma yapılacağını anladığını ve daha yavaş bir hızda oynamayı başardığını belirtti:

"Kendimi ve ortaya ne koyduğumu biliyorum, açıları görüyorum, daha yavaş hızda oynamaya başladığımı biliyorum ve beni nasıl savunacaklarını anlıyorum. Takım arkadaşlarımı da dahil ederek, bunu kendi yararıma kullanabiliyorum."

Williams, daha genç olduğu yıllarda denediği bazı şutların kötü şutlar olduğunu bilip bilmediği sorulduğunda ise, şunları söyledi:

"Kesinlikle evet. Öyle tonlarca vardı. İlk dört yılım biraz utanç vericiydi. İzlemesi acı veriyor."

Williams, bu sezon Clippers için 12.0 sayı, 2.3 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları ile oynuyor.


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