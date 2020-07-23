Williams: "Yılın Altıncı Adamı ödülünü, Harrell'la ikimiz hak ediyoruz"

LA Clippers guardı Lou Williams, Yılın Altıncı Adamı ödülünü, takım arkadaşı Montrezl Harrell ile "paylaşmak istediğini" söyledi.



2020 sezonunun 'Yılın Altıncı Adamı' ödülünü kimin kazanması gerektiği sorulduğunda, Williams hem Harrell hem de kendisinin ödülü kazanmasının ne kadar "harika olacağından" bahsetti:



"Trez ve ben son birkaç yıldır tarih yazdık. Batı'daki iki numaralı takımdayız, fedakarlıklarda bulunduk ve yine de başarılı olabildik. İkimiz de hak ediyoruz gibi hissediyorum. Onunla paylaşmayı çok isterim."



Williams, kariyerinde bu ödülü üç kez kazanmıştı. Mart ayında sezon askıya alınmadan önce, bu sezon Clippers için 18.7 sayı, 3.1 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları bulunuyordu.



Harrell ise, 63 maçta 18.6 sayı, 7.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarına sahip.



