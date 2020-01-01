Williams ve Perkins, Twitter'da atıştılar!

LA Clippers oyuncusu Lou Williams Twitter'da kendisi hakkında konuşan eski NBA pivotu Kendrick Perkins'e cevap verdi.



Williams, karantinasından bir striptiz kulübünde acılı kanat almak için ayrıldığından ötürü, sayısız kişi sosyal medyada kendisine laf atmıştı.



Perkins, durumun Williams'ın "olgunlaşmadığını" gösterdiğini belirtmiş ve ESPN'in Get Up programında, kendisinin "daha iyisini yapmasını" istemişti:



"Zion Williamson gibi bir çaylağın, NBA veteranı Lou Williams'tan daha olgun davranabilmiş olması, rahatsız edici!"



Lou, bu ifadelerin yanıtsız kalmasına, şu şekilde izin vermedi:



"Bu işte 15 yıldır varım ve adımın üstündeki en büyük leke, bir karantina döneminde acılı kanat almaya gitmek. Perk. Kapa çeneni. Ve benimle karşılaştığında, bunun sadece televizyon olduğunu söyleyip gülme."



Perkins, şöyle cevap verdi:



"Küçük arkadaş için ... kendi işine bak küçük dostum! #sıkletimdenaşağıdasın.



