Williams: "Trae bir süperstar, haberi yok!"

Atlanta Hawks guardı Lou Williams, Trae Young'ın ne kadar özel bir oyuncu olduğunu açıklayarak, kendisinin bir "süperstar" olduğunu söyledi.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda konuşan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşının ne kadar özel olduğundan şu şekilde bahsetti:



"Trae harika. Onunla çalışmaktan gerçekten zevk alıyorum. Çocuk bir süperstar ve bunun farkında bile değil. Yani belki de farkındadır ama hiç öyleymiş gibi davranmıyor. Bu duruşu da çok hoşuma gidiyor."



Young bu sezon 22.4 sayı ve 9.2 asist ortalamaları ile oynuyor.



