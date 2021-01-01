Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Williams: "Trae bir süperstar, haberi yok!"

Atlanta Hawks guardı Lou Williams, Trae Young'ın ne kadar özel bir oyuncu olduğunu açıklayarak, kendisinin bir "süperstar" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks guardı Lou Williams, Trae Young'ın ne kadar özel bir oyuncu olduğunu açıklayarak, kendisinin bir "süperstar" olduğunu söyledi.

Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda konuşan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşının ne kadar özel olduğundan şu şekilde bahsetti:

"Trae harika. Onunla çalışmaktan gerçekten zevk alıyorum. Çocuk bir süperstar ve bunun farkında bile değil. Yani belki de farkındadır ama hiç öyleymiş gibi davranmıyor. Bu duruşu da çok hoşuma gidiyor."

Young bu sezon 22.4 sayı ve 9.2 asist ortalamaları ile oynuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal