Williams, tavuk kanadının yanı sıra striptiz hizmeti de almış!

LA Clippers guardı Lou Williams'ın, striptiz kulübü Magic City'de sadece tavuk kanadı yemediği, etrafında dans etmesi için striptizciler de olduğu ortaya çıktı.



Williams'ın Magic City striptiz kulübüne yaptığı ziyaret hakkında gün geçtikçe daha fazla detay ortaya çıkıyor. Yakın zamanda çıkan bir makaleye göre, Lou'nun sadece tavuk kanatları için oraya gitmediği anlaşılıyor.



Magic City'de Aries adıyla çalışan bir dansçı, Williams'ın geldiği geceden konuştu. Williams'ın tavuk kanadı sipariş etmiş olduğu doğru iken, kulübün sağladığı diğer hizmetleri de kullandığı anlaşıldı. İddiaya göre, etrafında birkaç dansçı da olduğu ve "iyi bahşiş verdiği" söylendi. Aries'e göre Williams, yaklaşık 2 metrelik olan sosyal mesafeyi de korumuştu.



Los Angeles Times'dan Jenny Jarvie'nin makalesinde yer alan kısım, şu şekildeydi:



"Gündüz vardiyasında saat 3'ten 9'a kadar çalışan Aries, geçtiğimiz hafta mekanın müdavimi olan Williams'ın adına ithaf edilen bir yemek olduğunu söyledi: 'Louwill Lemon Pepper Barbekü kanatları.'



Magic City mutfağına sipariş verdikten sonra, Aries, Williams'ın kulübün içinde dolaştığını ve etrafında sosyal mesafesini koruyan birkaç dansçı olduğunu söyledi.



Aries, Lou'nun 'Çok iyi bahşiş bıraktığını' da ekledi."



33 yaşındaki oyuncu, şu anda Orlando bubble kurallarını ihlal ettiği için, 10 günlük bir karantinada bulunuyor. Yine Yılın Altıncı Adamı ödülünün en büyük adaylardan biri olan Williams, bu sezon maç başına ortalama 18.7 sayı, 3.1 ribaund ve 5.7 asist ile oynuyor.



