Oklahoma City Thunder guardı Jalen Williams, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in takıma yönelik son eleştirilerini "tuhaf" bulduğunu söyledi.



2024-25 sezonuna kusursuz bir başlangıç yapan OKC, tüm maçlarını çift haneli farklarla kazanarak 7-0'lık bir performans gösterdi ve Batı Konferansı sıralamasında rahatça zirvedeki yerini aldı.



Fakat Green, yakın zamanda kendi podcast'i 'The Draymond Green Show'da OKC oyuncularının bu galibiyetlerin ardından maç sonrası röportajlarında genellikle büyük gruplar halinde mikrofona bağırmaları veya havlamaları durumuna eleştiri getirdi:



"OKC takımıyla ilgili beni endişelendiren tek şey maç sonrası röportajları. Mikrofonun başında yedi adam duruyorlar. Bu ligde kazanmak için belli bir ciddiyet gerekiyor. Ve ayrıca takımlara belli bir düzeyde korku aşılamanız da lazım. Maçtan sonra tüm bu kardeşlik ortamı ve benzeri şeylerle rakiplere bu korkuyu aşılayıp aşılamadıklarından pek emin değilim."



Williams, Draymond'ın bu eleştirilerine değinerek, herhangi birinin bu konuda "kendinden bu kadar emin" bir fikre sahip olmasının tuhaf olduğunu açıkladı:



"Biz sadece burada olup bitenlerle ilgileniyoruz. Bu konuda bu kadar kendinden emin bir fikre sahip olmak bana kalırsa biraz tuhaf. Biz bir takım olarak bu şekilde bir araya geliyoruz."



Williams, 2024-25 sezonuna 18,3 sayı, 6,3 ribaund ve 4,7 asist ortalamalarıyla sağlam bir başlangıç yapmış durumda.



Draymond'ın forma giydiği 6-1'lik Warriors ise, OKC ile 11 Kasım'da karşı karşıya gelecek.



