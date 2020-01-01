Williams, sezona dönme konusunda "%50-50"

LA Clippers guardı Lou Williams, NBA sezonunun yeniden başlamasının, Black Lives Matter hareketinden dikkatleri çekip çekmeyeceği konusundaki endişesini yineledi.



Williams, sezona geri dönüp dönmeyeceğine karar verirken, hala "50-50" konumunda olduğunu ekledi:



"Bazı adamların oynamama konusunda öne çıktıkları nokta, temelde, dikkat dağıtmak istemememiz. Altı hafta içinde, dünyanın biraz iyileşmeye ihtiyacı olabilir. Sahada olmamıza ihtiyaç duyabilirler. Ama eğer daha çok siyahi çocuk veya yetişkin, polis vahşeti ile uğraşıp öldürülüyorsa ve biz de hala çileden çıkmış haldeysek, oynamanın en iyi çıkarımız olup olmadığından emin değilim."



"FORMAMIZDA 'BLM' YAZABİLİR Mİ?"



Maçların daha geniş sosyal sorunlardan dikkatleri uzaklaştırmasını istemediğini yineleyen Williams, oyuncuların geri dönüşlerini, desteklerini göstermek için bir platform olarak kullanma yollarını da tartıştı:



"Oynarsak ve kapalı kapılar ardında konuşursak, bu platformun ne kadarını gerçekten kullanabiliriz? Formamızda bir Black Lives Matter yaması olabilir mi? Formalarımızda Black Lives Matter yazabilir mi? Sahada Black Lives Matter yazabilir mi? Böyle olursa, bu platformu yeteneklerimizin en iyi şekilde kullanabiliriz. Dürüst olmak gerekirse, söylemek zor. Doğrusu kararsızım, yüzde 50-50 durumundayım."



