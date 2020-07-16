Williams, pilotlarını belirledi

Formula 1 takımı Williams, 2021'de yola Russell ve Latifi ile devam edecek

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Williams, pilotlarını belirledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2020 19:07
Formula 1 takımlarından Williams, 2021'de mevcut pilotları George Russell ve Nicholas Latifi ile yarışacak.

Williams'tan yapılan açıklamada, gelecek sezon Büyük Britanyalı Russell ve İran asıllı Kanadalı Latifi ile yarışmaya devam edileceği duyuruldu.

Daha önce F2 şampiyonu olan 22 yaşındaki Russell 2019'da, 25 yaşındaki Latifi ise sezon başında Williams'a katılmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için