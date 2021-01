Williams: "Obradovic ve LeBron, basketbol hakkında her şeyi biliyorlar!"

EuroLeague'de Valencia Basket forması giyen eski NBA oyuncusu Derrick Williams, yalnızca eski koçu Zeljko Obradovic ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "basketbol hakkında her şeyi bildiklerini" söyledi.



2011 NBA Draftı'nda 2 numaradan seçilmiş olan Williams, kariyerine Avrupa'da devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncu, ülkemizde Fenerbahçe'de çalışmış olan efsanevi başantrenör Obradovic ile çalışma fırsatı da bulmuştu.



Dokuz kez EuroLeague şampiyonu olan Obradovic tarafından çalıştırılmak, kendisi ve Lakers süperstarı arasında benzerlikler gören Williams için farklı bir deneyim olmuştu.



NBA İspanya'dan Nacho Losilla'ya konuşan Williams, Obradovic'in oyun hakkında her şeyi bilme açısından LeBron gibi olduğunu söyledi ve Sırp koçu, şimdiye kadar tanıştığı en zeki kişi olarak nitelendirdi:



"Mükemmel bir koç. Basketbol hakkında her şeyi biliyor, muhtemelen şimdiye kadar tanıştığım en zeki insan.



Bana göre, oyun hakkında her şeyi bilen yalnızca iki kişi var: LeBron James ve Zeljko Obradovic. Diğer takım hakkında da, takımımızdaki tüm oyuncular hakkında da bilmedikleri şey yok. Böyle bir koçunuz olması, size daha fazla çalışma isteği veriyor. Bu yüzden onu takdir etmek gerek."