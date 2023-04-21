Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams, koçluk kariyerinde yalnızca takımı Mikal Bridges ve Cameron Johnson'ı Brooklyn Nets'e takas ettiğinde ağladığını söyledi.



Williams, Bridges ve Johnson'ın 9 Şubat'ta Kevin Durant karşılığında takas edilmesi sonrası gözyaşlarına hakim olamadığını açıkladı:



"Cam ve Mikal'i kaybedeceksem, anca Kevin için olursa içim rahat ederdi. Koçluk dönemimde bir takas sonrası ağladığım tek an oydu."



Williams, Phoenix'in Johnson'ı 2019 NBA Draftı'nda 11. sıradan seçtiği dönemden beri takımın başantrenörlüğünü yapıyor.





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