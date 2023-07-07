Dallas Mavericks'in yeni oyuncusu Grant Williams, yeni takım arkadaşları Luka Doncic ve Kyrie Irving'in "NBA'deki en iyi 10 oyuncudan ikisi" olduğunu söyledi.



Bu yaz kadrosunu elden geçirmeye devam eden Dallas ekibi, yakın zamanda Williams'ı imza-ve-takas işlemiyle takıma dahil etmişti.



Dallas'a gidişi hakkında The Athletic'ten Jared Weiss ile özel olarak konuşan Williams, Doncic ile Irving'e katılmanın verdiği heyecanı şu şekilde dile getirdi:



"Bu takımdaki yetenek seviyesi resmen absürt. Kyrie ve Luka gibi, ligin en iyi 10 oyuncusundan ikisi var. Kyrie hala ligdeki en iyi point guardlardan biri. Olivier-Maxence Prosper ve Derecek Lively gibi gelişmeye hazır olan gençler olsun, Seth Curry ve diğer veteranlar olsun, takım gerçekten çok yetenekli."



Serbest oyuncu döneminde Mavericks Irving ile yeniden sözleşme imzalamış, taraftarın gözdesi Seth Curry'yi geri getirmiş ve Dwight Powell'ı takımdaki 10. sezonunda kadroda tutmuştu.



