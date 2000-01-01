Williams: "LeBron, Jordan'ın önünde GOAT'tur"

NBA tarihinin en renkli guardlarından Jason Williams, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın üzerinde gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak neden seçtiğini açıkladı.



White Chocolate, LeBron ve Jordan arasında GOAT tercihini yaptı. Williams, LeBron'u Jordan'ın üzerinde büyük oyuncu olarak gördüğünü, Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı uzun bir açıklamayla belirtti:



"Öncelikle bu tartışmadaki herkese sevgi ve saygı duyduğumu söyleyerek başlayacağım. Beni tanıyan herkes, benden önce gelen efsanelere her zaman saygı gösterdiğimi bilir! Ama bana sürekli MJ, Kobe ve LeBron söz konusu olduğunda GOAT'un kim olduğu sorulup duruyor!"



"EĞER SAF BASKETBOL DİYORSAK.."



Bron'ı Jordan ve Bryant'ın önünde seçen J-Will, Bron'nın diğer süperstarlardan daha üstün olduğuna inandığı nedenleri açıklarken, Jordan'a duyduğu saygıyı belirtmeden geçmedi:



"Açıklamamı yapmadan önce şunu açıklığa kavuşturayım: Basketbol sahasına adım atmış insanlar arasında, Michael Jordan'dan daha fena biri yoktu!!! Onun harareti ve rekabetçi ateşi ve altı yüzüğü, kendi adına konuşuyor!! Tarihin en fena adamı oydu. Kan, ter ve gözyaşları büyük saygıyı hakediyor, kazanmayı herkesten daha fazla istemişti."



"Tek söylemem gereken, eğer SADECE BASKETBOL'dan bahsediyorsak, LeBron GOAT'tur."



"İsteseydi, ligde 5 istatistik kategorisinde de lider olabilirdi ve MJ bunu yapamazdı! Bron, basketbol oyunu için mükemmel bir vücuda, IQ'ya ve ham yeteneğe sahip ve bu bir gerçek."



Bu açıklama, LeBron'un Williams'ı ve oyununu övmesi sonrasında gelmişti.



