Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Williams: "Kobe Lakers'ın ilk 5'inde mi, emin değilim!"

NBA'in eski guardlarından Jason Williams, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın "Lakers tarihinin en iyi beş oyuncusu arasında olduğundan emin olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in eski guardlarından Jason Williams, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın "Lakers tarihinin en iyi beş oyuncusu arasında olduğundan emin olmadığını" söyledi.

Williams kısa süre önce 'Players Choice' adlı podcast'te, Bryant'ı NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında şahsen nerede gördüğü hakkında konuştu:

"Kobe, benim listemde insanların olması gerektiğini düşündüğü kadar üst sıralarda değil. Hatta Lakers tarihinin en iyileri arasında ilk beşte olduğundan bile emin değilim."

J-Will'in Kobe hakkındaki yorumları kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve büyük tepki topladı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal