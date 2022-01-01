Williams: "Kobe Lakers'ın ilk 5'inde mi, emin değilim!"

NBA'in eski guardlarından Jason Williams, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın "Lakers tarihinin en iyi beş oyuncusu arasında olduğundan emin olmadığını" söyledi.



Williams kısa süre önce 'Players Choice' adlı podcast'te, Bryant'ı NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında şahsen nerede gördüğü hakkında konuştu:



"Kobe, benim listemde insanların olması gerektiğini düşündüğü kadar üst sıralarda değil. Hatta Lakers tarihinin en iyileri arasında ilk beşte olduğundan bile emin değilim."



J-Will'in Kobe hakkındaki yorumları kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve büyük tepki topladı.



