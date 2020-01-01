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Williams, kendisini Caruso ile kıyaslayan muhabire cevap verdi

LA Clippers guardı Lou Williams, Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso'nun ondan daha iyi olduğunu söyleyen muhabire cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers guardı Lou Williams, Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso'nun ondan daha iyi olduğunu söyleyen muhabire cevap verdi.

Bir Lakers muhabiri olan Mike Trudell, her iki takımın oyuncularını karşılaştırdığı son yorumlarla rekabeti körükledi.

Strictly Buckets Podcast'e katılan Trudell, Lakers kadrosundaki en büyük yıldızlardan biri olmamasına rağmen, en popüler oyunculardan biri olan Caruso hakkında konuştu. Trudell, Caruso'yu Clippers'ın en önemli parçalarından biri ve oyun tarihinin en iyi altıncı adamlarından biri olan Williams'dan daha iyi bir oyuncu olarak görüyor:

"Bence Alex Caruso, Lou Williams'tan daha iyi, doğruya doğru. Çoğu insan bu iddiayı kabul etmeyecek, ama o savunma tarafında büyük anlamda daha iyi ve Lou'nun hücumda etkili omlası için, sürekli perdelerin arasından geçmesi gerekiyor. Bu da Paul George ve Kawhi Leonard'ın topa değmediği anlamına geliyor. Bence gerçekten birçok antrenör bunu gizlice farkedebilir."

Williams, Trudell'e kısa ama net bir mesaj göndererek, bu kelimeleri asla söylememesi gerektiğininin mesajını verdi:

"Teşekkürler. Buna ihtiyacım vardı."


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