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Williams: "Kawhi'ın organize olması yarım günü buluyor!"

Atlanta Hawks guardı Lou Williams, LA Clippers'tan eski takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın "yarım günde anca organize olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks guardı Lou Williams, LA Clippers'tan eski takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın "yarım günde anca organize olduğunu" söyledi.

Leonard'ın bir buçuk sezon takım arkadaşlığını yapmış olan eski Clippers guardı Williams, Kawhi'ın antrenmanlardaki alışkanlıklarından bahsetti.

Lou, "85 South Comedy Show"da Leonard'ın James Harden, Allen Iverson ve Kobe Bryant gibi oyuncularla karşılaştırması istendiğinde, şu açıklamayı yaptı:

"Stilleri tamamen farklı. Kawhi antrenmandan bir buçuk saat önce orada olur, bir buçuk saat sonra da orada kalır ama kendisi o hızda hareket eden biri. Organize olması yarım günü buluyor. O şekilde çalışan bir adam. Ama kesinlikle çok çalışkandır. Dört oyuncunun da stili tamamen farklı."


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