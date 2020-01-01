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Williams: "Jordan, Iverson'ın üstün versiyonuydu"

Eski Chicago Bulls oyuncusu Scott Williams, Michael Jordan'ın Allen Iverson'ın üstün bir versiyonu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Chicago Bulls oyuncusu Scott Williams, Michael Jordan'ın Allen Iverson'ın üstün bir versiyonu olduğunu söyledi.

52 yaşındaki eski oyuncu, MJ'in antrenmanlar sırasında kendisinin kazanmasına asla izin vermediğini şu şekilde paylaştı:

"MJ, alçak post ve sırtı dönük oyununu geliştirmek istiyordu. Antrenmanlardan sonra birçok kez 1'e 1 oynamıştık. Başka birine topu attırır ve sabit ayağı yerdeyken, boyalı alanın orada yakalardı. Daha büyük ve daha güçlü oyuncuların etrafından dolaşma üzerine çalışırdı, çünkü onun boyutunda biriyle hiçbir problemi olmayacağını biliyordu. Yüzünde el varken şut atmayı öğrenmek zorundaydı. O bire bir seanslarının hiçbirinde onu yenememiştim."

Williams, hızını ve bire bir oyununun etkinliğini artırdığı için, MJ'i ayrıca takdir etti:

"Bence insanlar onun ne kadar hızlı olduğunu bilmiyor. Adamları donakalmış şekilde bırakacak kadar hızlıydı. Herkesten çok daha hızlı hareket ederdi. Allen Iverson gibiydi, topu bir kez sektirip, ilk adımıyla hızlıca uçup giderdi ve 15 cm daha uzundu. İnsanlar anca onun arkasından bakabiliyorlardı."


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