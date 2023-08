Eski NBA oyuncusu Lou Williams, kendisinin ve Jamal Crawford'ın Hall of Fame sınıfında yer almaları gerektiğini söyledi.



36 yaşındaki eski oyuncu, TMZ'nin Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanıp Hall of Fame seçilen oyuncularla ilgili sorusuna, kendisinin ve Crawford'ın bu şerefe nail olması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi:



"Manu (Ginobili) zaten Hall of Fame'e girdi. Jamal da bu fırsatı yakalayacak... ve sonra sırada ben olacağım. Kesinlikle hepimizin Hall of Fame seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuna büyük katkımız oldu.



Bence Hall of Fame olmak, basketbol dünyasında yaptığınız işte en iyi olmakla ve ortaya koyduğunuz şeylerle alakalıdır. Bana kalırsa bunu hepimiz başarmış durumdayız."



Williams öncesinde, Yılın Altıncı Adamı ödülünün adının Ginobili veya Crawford olarak değiştirilmesinden bahsetmişti.



NBA'den kısa süre önce emekli olan Williams, lig tarihine adını en iyi altıncı adamlardan biri olarak yazmıştı. Williams bu ödülü üç kez kazanmayı başarmış ve 13.9 sayı ile 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



Crawford ise altıncı adam rolünün bir başka en büyük temsilcilerinden biri olarak, 14.6 sayı ve 3.4 asist ortalamalara sahip olduğu kariyerinde bu ödülü aynı şekilde üç kez kazanmıştı.