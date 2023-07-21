Boston Celtics pivotu Robert Williams III'ün gelecek sezon hücumda daha "bencil" olmaya hazırlandığı iddia edildi.



Williams'ın özel antrenörü Aaron Miller, NBC Sports'a yaptığı açıklamada, Williams'ın takım arkadaşlarının teşvikiyle hücuma yaptığı katkıyla daha 'bencil' görünmek istediğini açıkladı:



"Jayson Tatum, Rob şut atmadığı, hücum tehdidi oluşturmadığı veya potaya bakmadığı zaman çok kızıyor. Rob ribaundı alıp şut atmaları için topu Tatum'a veya Jaylen Brown'a yolladığında, size böyle bir senaryodan büyük oranda memnuniyet duyacak birçok süperstar gösterebilirim.



Ama Jayson Tatum- onu şahsen tanımıyor olsam da- Rob'ın bu şutları atması gerektiğini düşünüyor gibime geliyor. Çünkü bunlar Tatum ve Brown için de başka fırsatlar yaratıyor olacak."



Williams geçtiğimiz sezon sınırlı bir hücum rolünde 8.0 sayı, 8.3 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakalamıştı.



