LA Clippers'tan Atlanta Hawks'a yapılan takasın ardından, veteran oyuncu Lou Williams emekli olmayı aklından geçirdiğini söyledi.



34 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki paylaşımında şu açıklamaları yaptı:



"Dün, emekli olmayı aklımdan geçirmiştim. Bir organizasyona çok şey veriyorsunuz ve bir sabah uyandığınızda hepsi bir anda bitmiş oluyor. Clipper Nation (Clippers taraftarları), onlara yakışır bir şekilde bana yeteneğimin ve verdiğim katkının takdir edildiğini hatırlattılar ve bu da bana gelecekte olabilecek şeyleri düşündürdü. Halen yapabileceğim çok şey var ve artık kariyerime memleketimde devam etme ayrıcalığına sahibim."



Williams, liseyi Atlanta'da okumuştu ve 2012-2014 yılları arasında Hawks forması giymişti.



Bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Williams, bu sezon Clippers'la maç başına 22 dakikanın biraz altında bir sürede 12.1 sayı ortalama yakalayarak, 2013-14 sezonundan bu yana en düşük ortalamasını elde etmişti.



