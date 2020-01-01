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Williams: "Giannis'i, seneye Heat formasıyla izleyeceğiz"

Milwaukee Bucks'ın Miami Heat tarafından playofflarda elenmenin eşiğinde olmasıyla, ESPN'den Jay Williams, Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun önümüzdeki sezon başladığında Heat formasıyla oynayacağına inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın Miami Heat tarafından playofflarda elenmenin eşiğinde olmasıyla, ESPN'den Jay Williams, Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun önümüzdeki sezon başladığında Heat formasıyla oynayacağına inandığını belirtti.

Williams'ın tezinin temeli, Giannis'in Heat'e karşı seride aldığı üç mağlubiyet sırasında takım arkadaşlarından çok az destek almasıyla, hayal kırıklığına uğramasına dayanıyor.

Williams, Miami'nin neden Giannis için sırada olabileceğini şu şekilde açıkladı:

"Giannis'in gelecek yıl Miami Heat formasıyla oynayacağını görmek üzereyiz. Yani, onu oynarken izlediğinizde, Jimmy Butler'ın Miami Heat'in ruhu gibi olduğunu görüyorsunuz ve Milwaukee Bucks'ın ruhunun nerede olduğunu merak ediyorsunuz, bu bir dereceye kadar Giannis tabii ki, ama onlar aynı aciliyet duygusuyla oynamıyorlar.

Miami'nin maç sonlarını nasıl oynadığını, her yere atladıklarını ve oynadıkları aciliyet duygusunu, izlerken görüyorsunuz. Şimdi, son maç kötü oynamış olsalar da, Miami'nin kesinlikle her türlü 3-0 önde olacağını hissedebiliyordunuz. Doğu'nun 1 numaralı takımı olan Milwaukee, onlar kadar varını yoğunu ortaya koyuyor gibi gözükmüyor. Sanki sadece Giannis bunu yapıyor gibi geliyor, başkasından pek aynı şekilde gözükmüyor."

Antetokounmpo, önümüzdeki yıldan sonra yine de sınırsız bir serbest oyuncu haline gelebilir, ancak Williams'ın ima ettiği hayal kırıklığını ifade ederse, sezondan sonra bir takası zorlayabilir.

Heat, geçtiğimiz yıl En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanan ve bu yıl yine finalist olan Antetokounmpo'nun hizmetlerini arayan sayısız takımdan biri olacak.


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